Entschied mit über die Freistellung von Christian Neidhart (links): Jörn Nowak, sportlicher Leiter von RW Essen. FOTO: Foto: imago/Endberg Paukenschlag im Regionalliga-Aufstiegsrennen Christian Neidhart bestätigt: RW Essen hat mich freigestellt Von Benjamin Kraus | 05.05.2022, 12:59 Uhr | Update vor 49 Min.

Es war ein kurzer Termin am Donnerstagvormittag, in dem Christian Neidhart von seiner Freistellung bei RW Essen, Spitzenklub der Regionalliga West, erfuhr: Der 53-Jährige Ex-Spieler des VfL Osnabrück und Ex-Trainer des SV Meppen ist von seinen Aufgaben entbunden worden - erstmals in seiner Trainerkarriere überhaupt.