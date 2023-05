Gut in Form: BVB-Talent Justin Njinmah (hier beim 1:0-Sieg gegen Bayreuth am vergangenen Samstag). Foto: www.imago-images.de up-down up-down „Muss anders aussehen als gegen Bayreuth“ Borussia Dortmund II will gegen den VfL Osnabrück nochmal hochfahren Von Daniel Mertens | 24.05.2023, 21:30 Uhr

Der letzte Gegner des VfL Osnabrück an diesem Samstag (13.30 Uhr) in der 3. Fußball-Liga steigt mit einem Mix aus Urlaubsfeeling und Meisterlaune in den Bus Richtung Bremer Brücke. Für die Spieler von Borussia Dortmunds U23 beginnt tags darauf der Sommerurlaub nach einer ereignisreichen Saison.