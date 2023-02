Verlässt den VfL Osnabrück auf Leihbasis in seine Heimat: Abwehrspieler Benas Šatkus. Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down Auf Leihbasis zum litauischen Heimatklub Warum Benas Šatkus vom VfL Osnabrück jetzt noch wechseln kann Von Harald Pistorius | 27.02.2023, 19:49 Uhr

Pünktlich zum Start der Saison in Litauen Anfang März kehrt Benas Šatkus in sein Heimatland zurück. Der Innenverteidiger des VfL Osnabrück wird bis Juni 2023 an den Erstligisten FK Banga Gargzdai ausgeliehen.