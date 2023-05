Einer der Anführer der Saabrückener Elf: Torwart Daniel Batz. Foto: imago/Fussball-News-Saarland up-down up-down Die Lage bei der Osnabrücker Konkurrenz Vor dem Aufstiegsfinale: Der krönende Abschluss für den 1. FC Saarbrücken? Von Aaron Wollscheid | 26.05.2023, 13:55 Uhr

Es schien schon alles vorbei zu sein für den 1. FC Saarbrücken. Doch der Traum vom Aufstieg in die 2. Bundesliga lebt im Saarland, dank der Dresdener Niederlage in Meppen. Im Aufstiegsfinale am Samstag fehlt aber der Kapitän.