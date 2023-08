Im aktiven Profi-Fußball war es beiden Schweinsteiger-Brüdern nie vergönnt gewesen, mal gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Weder spielten sie in Testspielen mit dem FC Bayern Seite an Seite, noch kreuzten sich „Bastis“ und „Tobis“ Wege, als sie später für verschiedene Clubs aufliefen. Es musste also bis zu diesem Montagabend im August dauern, dass sich die Gebrüder aus dem oberbayerischen Oberaudorf, etwa 600 Kilometer Luftlinie entfernt von ihrem Heimatdorf, an der Bremer Brücke zum ersten Mal beruflich trafen. Hier verfolgen Sie das Spiel im Liveticker.

Bruderliebe in Form von Frotzeleien

„Ich beschäftige mich meistens nicht besonders mit dem Drumherum“, antwortete Tobias gewohnt nüchtern auf die Frage von Moderator Alexander Bommes, ob er nicht insgeheim lieber nur zum Sportlichen Stellung beziehen wolle. „Ich nehme das schon wahr, aber habe mit der Arbeit für Köln abgeschlossen. Ich freue mich auf das Spiel.“ Aber es sei doch etwas Besonderes, entgegnete Bommes, der Papa sei doch auch da und der Bruder stehe gleich neben einem beim Interview. „Er arbeitet ja sehr, sehr viel, wie ich gehört habe“, sagte Tobias über Bastian. Das sei dem Moderator neu, frotzelte Bommes weiter, als habe er daran Zweifel. Und bevor es dann wirklich zum Sportlichen überging, setzte Tobias noch einen drauf. „Gut, dass Sie das auch so sehen.“

Also: Wie der VfL den 1. FC Köln schlagen wolle? „Grundsätzlich müssen wir die Spielweise der Kölner matchen, Flanken gut verteidigen und vor allen Dingen mutig Fußball spielen“, sagte der Trainer Tobias. Der Experte Bastian analysierte, gegen den Bundesligisten werde es „natürlich nicht leicht, aber Tobi bringt sehr, sehr viel Energie mit. Bringt auch diesen Glauben mit nach Osnabrück“. Das spüre man auch beim Betreten der Bremer Brücke, so Bastian. „Deswegen ist für den VfL alles möglich.“

Von links: ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, Bruder und VfL-Trainer Tobias und Moderator Alexander Bommes vor der Ostkurve.

Bastian Schweinsteiger: Tobi ist der Kumpeltyp

Bastian analysierte anhand der TV-Bilder aus dem Paderborn-Spiel, welche Standardstärke Tobias nach Osnabrück gebracht habe. „Das ist auch heute die Möglichkeit“, gab er als Tipp mit auf den Weg. Sonstige Stärken des Bruders? Endlich durfte der Jüngere zurück frotzeln: „Er steht gut auf dem Ski“, flachste Bastian, „der Außenski ist griffig.“ Aber Spaß beiseite: „Er ist unheimlich ruhig, sachlich, fachlich und schafft es, die Spieler auf seine Seite zu bekommen. Eine Art Kumpeltyp, aber auch der Trainer, vor dem man als Spieler Respekt hat.“ Natürlich durfte auch hier die wahre Anekdote nicht fehlen, wie viel Wert Tobias auf eine saubere Küche im Leistungstrakt der Spieler lege.

„Er weiß einfach genau, was es braucht, besser zu werden jeden Tag“, so Bastian über Tobias. Das habe man in der letzten Saison schon gesehen. „Auch jetzt in den Spielen.“ Und auch gegen Köln? Das Spiel dürfte Aufschluss darüber bringen. Und womöglich eine Menge Gesprächsstoff für das Post-Match-Interview der beiden Brüder. Erst einmal verabschiedeten sich Tobias und Schweinsteiger mit einer Umarmung, bevor die kommenden 90 Minuten sie trennten.