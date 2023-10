VfL-Trainer hat die Qual der Wahl Besuch von Bastian Schweinsteiger erfreut junge Trainingskiebitze Von Harald Pistorius | 18.10.2023, 14:49 Uhr Überraschung für die Trainingskiebitze aus Schledehausen: Joris, Louis und Marike Vrieler sowie Lenny Rietenbach freuten sich über das Treffen mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger am Rande des VfL-Trainings. Foto: Privat/Vrieler up-down up-down

Wer spielt am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden? Auf einigen Positionen hat Trainer Tobias Schweinsteiger durchaus die Qual der Wahl, wie sich bei der Trainingseinheit am Mittwoch auf dem Schinkelberg zeigte. Für ein paar junge Trainingskiebitze aus Schledehausen gab es am Ende des Übungsprogramms ein wichtigeres Thema.