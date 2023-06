Neuzugang Nummer 4 - ein alter Bekannter: Bashkim Ajdini kehrt zwei Jahre nach dem Abstieg zum VfL Osnabrück zurück. Amir Shapourzadeh begrüßte den Rechtsverteidiger am Dienstag an der Bremer Brücke. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Rechtsverteidiger kommt aus Sandhausen Nach zwei Jahren: Bashkim Ajdini kehrt an die Bremer Brücke zurück Von Harald Pistorius | 20.06.2023, 17:45 Uhr

Er war einer besten und beliebtesten Spieler in der Ära von Trainer Daniel Thioune. Jetzt kehrt Fußball-Profi Bashkim Ajdini nach zwei Jahren beim SV Sandhausen an die Bremer Brücke zurück. „Es ist ein bisschen wie nach Hause zu kommen“, sagte der 30-Jährige Rechtsverteidiger bei seiner Vorstellung am Dienstag.