Rechtsverteidiger fällt gegen Wehen aus Wer ersetzt Bashkim Ajdini? VfL Osnabrück hat zwei Kandidaten Von Harald Pistorius | 19.10.2023, 14:27 Uhr Ursache der aktuellen Verletzung: Bashkim Ajdini überdehnte sich beim 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern nach einer halben Stunde das linke Knie. Foto: dpa/David Inderlied

Alle Mann an Bord - bis auf einen: Bashkim Ajdini fehlte auch bei der vierten von fünf Trainingseinheiten in dieser Woche. Der Einsatz des Rechtsverteidigers am Samstag (13 Uhr) gegen den SV Wehen Wiesbaden ist keine Option für Trainer Tobias Schweinsteiger.