Vom VfL-NLZ in die weite Fußball-Welt Wie aus einem Bissendorfer Fußball-Jungen ein DFB-Spielanalyst wurde Von Axel Rothkehl | 15.10.2023, 12:07 Uhr Als Spielanalyst mit Technik und Know-How für den DFB im Einsatz - zuletzt bei der Frauen-WM in Australien. Foto: DFB up-down up-down

Aus Bissendorf in die weite Fußball-Welt: So wurde aus einem fußballbegeisterten Jungen ein Spielanalyst des DFB. Die Karriere von Michael Hasemann begann in den Schwedenhäusern des VfL-Nachwuchsleistungszentrums an der Seite von Daniel Thioune.