Wohl kein anderes Stadion in Deutschland ist so flexibel einsetzbar wie die MERKUR SPIEL-ARENA in Düsseldorf. Mit Blick auf die Heim-WM 2006 hatte sich die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt für den Abriss des altehrwürdigen Rheinstadions und den Bau einer gänzlich neuen Spielstätte entschieden. Mit einem klaren Fokus auf Multifunktionalität machte Düsseldorf aus der Not eine Tugend: Ohne die damals bis in die Oberliga Niederrhein durchgereiche Fortuna stand kein Ankermieter aus dem Fußball zur Verfügung.

218 Millionen Euro Baukosten

Ganze 218 Millionen Euro kostete der 2003 gestartete Bau, was das Stadion hinter der Münchner Allianz Arena und dem Berliner Olympiastadion zu einem der teuersten des Landes machte. Neben der Veltins-Arena ist es dafür auch das einzige Stadion in Deutschland, in dem das Dach komplett und wetterfest geschlossen werden kann. In Verbindung mit einer ausgeklügelten Wärmetechnik, die in der Kombination aus Luftheizung, Gasstrahlern und einer Fußbodenheizung das Stadion auch bei negativen Außentemperaturen auf 15 Grad Celsius erwärmen kann, wird deutlich, wie konsequent von Beginn an das Thema Multifunktionalität verfolgt wurde.

Die Arena und Fortuna Düsseldorf

Die offizielle Eröffnung des neuen Stadions vollzog daher treffenderweise Herbert Grönemeyer, der im Januar 2005 für zwei Konzerte auftrat. Seitdem bot das Stadion etlichen internationalen Musikstars eine perfekte Bühne, von Phil Collins über Linkin Park bis zu den Rolling Stones. 2011 fand der Eurovision Song Contest in Düsseldorf statt. Auch der Weltjugendtag, diverse Kirchentage, das Eishockey Winter Game 2015 und erst letzten Monat die Invictus Games stiegen bereits im Stadion.

Trotzdem war auch die neue MERKUR SPIEL-ARENA weiterhin Heimspielstätte der Fußballer von Fortuna Düsseldorf. Der Traditionsclub bescherte dem Stadion – damals noch unter dem Namen LTU-Arena, später war sie auch mal nach der Klamottenmarke Esprit aus dem benachbarten Ratingen benannt – auch den ersten Rekord: Bereits vor der offiziellen Einweihung fand am 10. September 2004 bei einem „Pre-Opening“ das erste Fußballspiel der Fortuna in der neuen Heimat statt. Zu dieser Zeit noch in der damals drittklassigen Regionalliga, besiegte die Fortuna Union Berlin vor einer Regionalliga-Rekordkulisse von 38.123 Zuschauern mit 2:0. Zum Fußball-Eröffnungsspiel vier Monate später kamen gleich der FC Bayern München - und nochmal 7.000 Zuschauer mehr.

Im Regelfall waren diese Besucherzahlen aber selbstverständlich nicht (erst 2009 gelang der Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga), weswegen sich die Architekten für den Innenraum einen besonderen Kniff einfallen ließen: Scheinbar wahllos angeordnete verschiedenfarbige Sitze sorgen für die optische Illusion eines besser ausgelasteten Stadions, als dies tatsächlich der Fall ist.

Dass der Fußball aber keineswegs tonangebend im Stadion ist, zeigt sich schon daran, dass während der ersten fünf Jahre überhaupt keine Stehplätze auf den Rängen zur Verfügung standen. Diese wurden erst auf Drängen der Fortuna-Anhänger für insgesamt 2,5 Mio. Euro nachträglich installiert. Schlicht vergessen wurden hingegen die für die TV-Übertragungen notwendigen Stellplätze für Fernsehkameras. Auch dieser Zustand wurde nachträglich behoben.

EM-Jahr 2024

Den erhofften Zuschlag für die FIFA-WM 2006 hatte man ja bekanntermaßen nicht bekommen, im kommenden Jahr darf sich die MERKUR SPIEL-ARENA aber im Rahmen der Europameisterschaft wieder dem europäischen Spitzenfußball präsentieren: Drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale finden dann dort statt. „Die EURO kütt“ nach Düsseldorf. So war es auf den Plakaten in der Stadt bereits zu lesen und tatsächlich stehen 2024 gleich zwei Europameisterschaften im Stadion an. Bevor die UEFA das Stadion vereinnahmen wird, fällt bereits im Januar ein weiterer Zuschauerrekord: Das Eröffnungsspiel der Handball-EM wird vor über 50.000 Besuchern in der MERKUR SPIEL-ARENA stattfinden, mit Hilfe mobiler Zusatztribünen rücken die Ränge bis an das verkleinerte Spielfeld im Innenraum heran.

Und auch zukünftig stehen weitere internationale Top-Events im Stadion an – ganz unabhängig vom Fußball.

