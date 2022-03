Erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert: Anton Stach vom 1. FSV Mainz 05. FOTO: imago/Simon Erstmals für die DFB-Elf nominiert Anton Stach: Über den VfL Osnabrück in die deutsche Nationalmannschaft Von Benjamin Kraus | 21.03.2022, 07:00 Uhr

In allen 26 Spielen in der Startelf, acht Tore und vier Vorlagen: Das ist die Bilanz von Anton Stach in der Saison 2016/17, als er für den VfL Osnabrück in der A-Junioren-Bundesliga spielte. Nun ist der 23-Jährige von Hansi Flick für die Nationalmannschaft nominiert worden.