Letzter HSV-Sieg beim VfL mit Oliver Bierhoff Das Angeberwissen zum Spiel des VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV Von Udo Muras und Harald Pistorius | 22.09.2023, 13:50 Uhr Oliver Bierhoff an der Bremer Brücke: Der damalige HSV-Stürmer und spätere DFB-Direktor hatte es beim 1:0-Pokalsieg mit Neale Marmon (rechts) zu tun. Foto: Helmut Kemme/SPORT-PRESSE-FOTO up-down up-down

Wann siegte der Hamburger SV zuletzt in einem Pflichtspiel an der Bremer Brücke? Vor welchem Jubiläum steht Robert Tesche an diesem Freitag? Welcher der aktuellen VfL-Profis hat am häufigsten gegen den HSV gewonnen? Das Angeberwissen vor dem Duell des VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV an diesem Freitag (18:30 Uhr).