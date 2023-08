Hier der VfL Osnabrück - nach einer unglaublichen Aufholjagd mit drei Siegen in Folge und Schützenhilfe aus St. Pauli in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Dort der 1. FC Köln - nach dem vierten Bundesliga-Abstieg erstmals im Fahrstuhl steckengblieben und den direkten Wiederaufstieg verpasst. So trifft man sich in der Zweitliga-Saison 2007/08.

Die Führung: Marcel Schuon ist kaum einzufangen von seinen Kollegen. Foto: Helmut Kemme

Sechs Punkte trennen die beiden, als man sich am 1. November 2007 unter Flutlicht an der Bremer Brücke zum ersten Pflichtspiel der Klubs überhaupt trifft. Nach zwölf Spielen hat der VfL zwölf Punkte auf dem Konto, nach der unglücklichen 0:1-Niederlage bei TuS Koblenz wächst der Druck, der erste Abstiegsplatz ist nur drei Punkte entfernt . Die Kölner liegen nach dem 2:1 gegen den SC Paderborn mit 18 Punkten drei Zähler hinter Platz drei - auch hier ist der Druck groß.

Immerhin ist der in Köln wie ein Heilsbringer empfangene Trainer Christoph Daum im November 2006 zurückgekehrt, hat aber die Saison nicht mehr retten können und auf Platz neun beendet. Jetzt zählt nur der Aufstieg...

„Das Ambiente ist perfekt für ehrliche Fußballschlachten." Foto: Helmut Kemme

Der FC ist hoch favorisiert, 17.100 Zuschauer stehen an der ausverkauften Bremer Brücke wie ein Mann hinter dem VfL. Und sie trauen ihren Augen nicht - als acht Minuten gespielt sind, steht es 2:0 für Lila-Weiß. Der Doppelpack von Marcel Schuon (7.) und Thomas Reichenberger (8.) nach perfekter Vorarbeit von Paul Thomik versetzt die Kulisse in Ekstase.

Es ist einer jener Abende, die den Mythos Bremer Brücke festigen. Kurz nach der Pause verkürzt Patrick Helmes für die Kölner. Den Skeptikern scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Kölner ausgleichen - beispielsweise durch den cleveren Milivoje Novakovic.

Ratlos zur Pause, besiegt nach 90 Minuten: FC-Cheftrainer Christoph Daum und sein Assistent Roland Koch. Foto: Helmut Kemme

Doch Frederik Gößling im VfL-Tor hält alles, was noch auf seinen Kasten kommt. Die beiden Sechser Schuon und Matthias Heidrich räumen unermüdlich ab, die Flügel sind dicht dank Thomik und Andreas Schäfer, Henning Grieneisen und Rouwen Hennings setzen immer wieder Nadelstiche im Spiel nach vorn, wo Gaetano Manno und Reichenberger die Kölner Abwehr in Atem halten.

Und dann ist da noch Thomas Cichon. Beim FC war der kantige Abwehrchef eine Kultfigur, doch seine Karriere schien zu Ende, als ihn sein ehemaliger Mitspieler Claus-Dieter Wollitz nach Osnabrück holte. Der Trainer machte Cichon fit, gab ihm Verantwortung und wird in Spielen wie diesen belohnt. Der „Kicker“ ernennt ihn zum Mann des Spiels: „Kompromisslos und konsequent - ein Leader“.

Typisch Pele: Claus-Dieter Wollitz mit seiner Jubelpose nach dem Schlusspfiff. Foto: Helmut Kemme

Dann ist Schluss, Osnabrück versinkt im Jubel. Cichon tauscht mit einem Kölner das Trikot und lässt sich vor der FC-Kurve feiern. Die Kölner Fans stimmen an: „Außer Cichon könnt ihr alle geh´n...“ Das ist Anerkennung für den VfL-Abwehrchef, aber auch ein Seitenhieb an die eigene Mannschaft.

„Eine großartige Atmosphäre, ein hervorragend auftrumpfender VfL und ein gerechtes Ergebnis“, sagte ein unabhängiger Experte: Erich Rutemöller, früher einmal Trainer des FC und nun für die Fußballlehrer-Ausbildung an der Sporthochschule zuständig, ist beeindruckt von der guten Arbeit seines Schülers. „Man sieht die Handschrift von Trainer Pelé Wollitz“, lobt der DFB-Trainer den Osnabrücker Kollegen, der seit Juli 2007 den Lehrgang zum Erwerb des Trainerdiploms absolviert.

Starker Rückhalt: Torwart Frederik Gößling. Foto: Helmut Kemme

„Dass wir gegen so eine Regionalliga-Truppe verlieren...“, sagt Novakovic und wird wegen dieser Respektlosigkeit später in den Kölner Zeitungen kritisiert. Den Osnabrückern ist es egal - sie feiern einen denkwürdigen Sieg und die Fortsetzung einer Serie: Seit dem 6. Mai 2006 (1:3 gegen Werder Bremen II) ist der VfL in nunmehr 26 Punktspielen zu Hause ungeschlagen.

Am Ende der Saison ist alles im Lot. Der VfL verliert zwar das Rückspiel in Köln mit 0:2, doch am letzten Spieltag sichert sich das Team durch ein 3:0 gegen Kickers Offenbach den Klassenerhalt. Und der FC steigt als Dritter auf.

Am Abend des 1. November sitzt der Kölner Fußball-Reporter Oliver Loer an der Bremer Brücke und schickt seinen Text in die Redaktion. Er beginnt mit einer Passage, die viele Osnabrücker Fans auswendig hersagen können. „Der schicke Name trügt, die Osnatel Arena ist auch im Jahr 2007 noch einer der wenigen Orte, an denen man Fußball mit allen Sinnen erleben kann. Es duftet nach Wurst und Bier, es ist infernalisch laut – und die Tribünen stehen derart nah am Spielfeld, dass man den nassen Rasen riechen kann. Das Ambiente ist perfekt für ehrliche Fußballschlachten.“