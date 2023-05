Es geht um viel: Der VfL um Erik Engelhardt (2.v.l.) und Sven Köhler (2.v.r.) empfängt am Sonntag den SV Meppen um Ex-Osnabrücker David Blacha (rechts). Foto: Helmut Kemme up-down up-down Wiedererstarkte Emsländer Aktueller Favoritenschreck SV Meppen kommt an die Bremer Brücke Von Sven Stahmann | 11.05.2023, 18:08 Uhr

An diesem Sonntag (14 Uhr) empfängt der VfL Osnabrück den SV Meppen. Dabei gehen beide Teams mit unterschiedlichen Hoffnungen in das Derby. Die Lila-Weißen wollen aufsteigen, die Blau-Weißen nicht absteigen – und doch verbindet die Teams eine Sache: Sie sind in Form. Meppen gewann die vergangenen drei Spiele, der VfL sogar vier in Folge.