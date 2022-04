Von Eintracht Frankfurt Anfang 2010 an den VfL ausgeliehen, stand Dercho in der Aufstiegsmannschaft 2010, wechselte nach dem Abstieg 2011 nach Bielefeld und kehrte im Sommer 2012 zurück. „Normal – das gibt es in dieser fußballverrückten Stadt nicht“, sagt er über Osnabrück, wo er sich menschlich und sportlich so gut wie fühlt wie noch nirgendwo in seiner Laufbahn. In der Sommerpause 2013 heiratete er und nahm aus persönlichen Gründen den Namen seiner Frau an – für den VfL verteidigt also nun Alexander Dercho. Sein Vertrag beim VfL läuft bis zum 30. Juni 2014 und ist gültig für die 3. Liga und die 2. Bundesliga.