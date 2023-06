Unbändige Freude über den Aufstieg: Marc Heider auf der Rathaustreppe Foto: www.imago-images.de up-down up-down Grüße von Thione, Enochs, Savran & Co. Abschiedsvideo für Marc Heider: Letzter Kick vor dem Aufstiegsfinale Von Benjamin Kraus | 01.06.2023, 09:48 Uhr

Marc Heider war in seinem letzten Drittligaspiel an beiden Toren des VfL Osnabrück im dramatischen Saisonfinale gegen Borussia Dortmund II entscheidend beteiligt - vielleicht hat der VfL-Legende ein Abschiedsvideo alter Weggefährten den entscheidenden Kick gegeben? Hier die Grüße von Daniel Thioune, Joe Enochs & Co. in voller Länge.