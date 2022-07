Hat sich über viele positive Reaktionen gefreut: Aaron Opoku. FOTO: imago/kolbert-press up-down up-down „Warum immer runterschlucken?“ Was Opoku heute über den Rassismus-Vorfall in Duisburg denkt Von dpa | 14.07.2022, 16:16 Uhr

Fußball-Profi Aaron Opoku, in der vergangenen Saison vom Hamburger SV an den VfL Osnabrück ausgeliehen, hat im Fußball-Podcast „The Athletes Room“ noch einmal über die rassistischen Vorfälle im Dezember 2021 beim Spiel des VfL in Duisburg gesprochen.