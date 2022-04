Engel kam vor neun Jahren von Viktoria Georgsmarienhütte zum VfL, wo er es bis zum Zweitligaspieler schaffte. 2011 folgte er seinem Förderer Claus-Dieter Wollitz nach Cottbus. In der zurückliegenden Saison kam er unter Trainer Rudi Bommer 20 Mal zum Einsatz, insgesamt weist seine Zweitliga-Bilanz 77 Einsätze aus.

Als etatmäßiger Rechtsverteidiger war eigentlich Paul Thomik vorgesehen. Doch der letztjährige Kapitän verletzte sich an der Leiste. Seither besetzte David Pisot diese Position, doch viel lieber ist er als Innenverteidiger unterwegs. In dieser Rolle gehörte er in der letzten Saison zu den VfL-Leistungsträgern. Im Fall Thomik rechnet Walpurgis damit, dass er in der kommenden Woche wieder belastbar ins Mannschaftstraining einsteigen kann.