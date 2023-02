Der siebte Sieg in Serie - und das sechste Bild vor der Kurve: Das Ritual mit dem Teamfoto vor den lila-weißen Fans begann erst beim 3:0 in Meppen. Vom 2:1-Sieg gegen den SC Verl, mit dem die Serie begann, gibt es also kein solches Bild.

Foto: osnapix / Titgemeyer up-down up-down