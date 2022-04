Aaron Opoku und Lukas Kunze erzielten die Treffer. FOTO: osnapix / Titgemeyer 1000 lila-weiße Fans feiern an der Grünwalder Straße Sieg wie aus dem Bilderbuch: 3:2-Triumph des VfL Osnabrück in München Harald Pistorius | 16.04.2022, 16:13 Uhr | Von| 16.04.2022, 16:13 Uhr | 1 Leserkommentar

Was für ein grandioser Sieg für den VfL Osnabrück: 1000 lila-weiße Fans feierten noch eine Viertelstunde nach dem Abpfiff den verdienten und wertvollen 3:2-Auswärtserfolg im Topspiel der 3. Liga. Im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Stadion zwang die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning den TSV München 1860 in die Knie .