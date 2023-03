Bereit für den Endspurt im Aufstiegsrennen: Der VfL Osnabrück holte seit Jahresbeginn die meisten Punkte in er 3. Liga Foto: Imago/HMB-Media up-down up-down Freiburg verhindert Saarbrücker Sieg Der VfL Osnabrück ist die Nummer eins der Tabelle 2023 Von Harald Pistorius | 27.03.2023, 23:00 Uhr

Es ist das Spiel der beiden punktbesten Aufstiegskandidaten des Jahres 2023: Der VfL Osnabrück, der aus den zwölf Spielen seit Mitte Januar 29 von 36 Punkten holte, und Dynamo Dresden (27 Punkte) treffen am Sonntag (13 Uhr, Bremer Brücke) aufeinander. Mit dem Gipfeltreffen am 30. Spieltag wird die heiße Phase des Aufstiegskampfes in der 3. Liga eingeläutet.