Erstes Saisontor: Nach knapp einer Stunde erzielte Lukas Kunze mit einem Schuss aus 17 Metern das 2:1. Foto: osnapix/Titgemeyer up-down up-down 3:1 gegen Erzgebirge Aue Allmählich wird‘s unheimlich: VfL Osnabrück mit sechstem Sieg am Stück Von Harald Pistorius | 04.02.2023, 15:59 Uhr

Allmählich wird´s unheimlich: Der VfL Osnabrück verlängert seine Siegesserie in der 3. Fußball-Liga mit einem 3:1 gegen den starken FC Erzgebirge Aue auf sechs Partien am Stück. 12000 Zuschauer feierten den Erfolg, der hart erkämpft werden musste, mit einer Prise Glück zustande kam, aber am Ende der verdiente Lohn einer überzeugenden Mannschaftsleistung war.