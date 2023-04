Engagiert beim Training: Die VfL-Profis am Dienstagvormittag. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Haas muss Training abbrechen Schweinsteiger treibt VfL-Profis an: „Dürfen nicht locker lassen“ Von Susanne Fetter und Malte Messmann | 11.04.2023, 21:17 Uhr

Mit zwei Einheiten ist der VfL Osnabrück am Dienstag in die Vorbereitung auf das Topduell gegen Drittliga-Spitzenreiter SV Elversberg an diesem Samstag gestartet. Rund 35 Zuschauer verfolgten am Vormittag das Training am Schinkelberg – darunter einige Familien, die den letzten freien Ferientag und das gute Wetter nutzten.