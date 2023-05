Eine letzte Ansprache der Dresdener Fanszene gab es nach der 1:4-Niederlage in Meppen am Montag. Foto: imago/Dennis Hetzschold up-down up-down Die Lage bei der Osnabrücker Konkurrenz Vor dem Aufstiegsfinale: Dynamo klammert sich an den letzten Strohhalm Von Jochen Leimert | 26.05.2023, 12:04 Uhr

In Dresden weiß man vorm Spiel gegen Oldenburg, dass den Schwarz-Gelben nur noch ein Wunder helfen kann. Dynamo hat sich am Montag in Meppen in die schlechteste Ausgangslage der vier Drittliga-Aufstiegskandidaten gebracht.