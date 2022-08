Der Ausgleich: Aues Torwart Philipp Klewin kann den Schuss von Felix Higl (nicht im Bild) nicht halten. FOTO: imago/Eibner up-down up-down Gehirnerschütterung bei Heider? VfL-Stürmer Higl und sein Schlenzer „aus der Kalten“ und | 07.08.2022, 21:14 Uhr Von Susanne Fetter Benjamin Kraus | 07.08.2022, 21:14 Uhr

Des einen Leid, des anderen Freud: In Aue musste Marc Heider früh vom Platz nachdem er bei einem Freistoß erst von einem Ball am Kopf getroffen wurde und dann auch noch mit Maxwell Gyamfi zusammenprallte. Der eingewechselte Felix Higl erzielte kurz darauf den Ausgleich für den VfL Osnabrück. Ob er den Kapitän auch am Mittwoch beim Heimspiel gegen Ingolstadt vertritt, ist noch unklar.