Mittwoch an der Bremer Brücke Gegner des VfL Osnabrück: Der SC Verl hat einen Lauf Von Björn Richter | 08.11.2022, 13:35 Uhr

Mit dem Sportclub Verl ist der aktuelle Tabellenzehnte der 3. Liga am Mittwoch (19 Uhr) zu Gast an der Bremer Brücke. Dass die Ostwestfalen am 16. Spieltag fünf Punkte vor dem VfL Osnabrück in der Tabelle stehen, damit hätte am Anfang der Saison wohl niemand gerechnet.