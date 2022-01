Osnabrück. Was sich am Rande der Partie gegen Saarbrücken (2:1) bereits andeutete, ist nun Fakt: Der Vertrag zwischen Hakim Traoré und dem VfL Osnabrück wurde aufgelöst. Das VfL-Eigengewächs wechselt zu den Sportfreunden Lotte.

Nach zehn Jahren beim VfL verlässt Offensivspieler Hakim Traoré, der nach seinem Wechsel von Rasensport Osnabrück alle Jugendmannschaften im Nachwuchsleistungszentrum durchlief, die Lila-Weißen. In der vergangenen Spielzeit war er an Regionalligist VfB Oldenburg ausgeliehen. Am ersten Spieltag der aktuellen Saison feierte der 20-Jährige sein Profidebüt im Heimspiel gegen den MSV Duisburg - er wurde krz vor Schluss eingewechselt und hatte bei der 0:1-Niederlage bei einem Abschluss von der Strafraumgrenze sogar noch die Chance auf den Ausgleich.



„Für einen jungen Spieler wie Hakim ist Spielpraxis ein elementarer Grundstein zur Weiterentwicklung. Diese konnten wir ihm beim VfL nicht garantieren. Dementsprechend können wir seinen Wechselwunsch nachvollziehen. Mit der Vertragsauflösung entsprechen wir damit dem Wunsch des Spielers“, erklärt VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh.

Dem VfL dankbar, Hoffnung auf Spielpraxis

„Ich bin dem VfL sehr dankbar für lehrreiche und tolle zehn Jahre. Für meine Entwicklung habe ich mich aber entschieden, nach Lotte zu wechseln, um Spielpraxis in der Regionalliga zu sammeln“, so Hakim Traoré zu seinen Wechselgründen. Der Deal hatte sich bereits am Rande der Partie am Samstag abgezeichnet, sein Bruder Omar hingegen, der vor der Saison vom KFC Uerdingen zum VfL zurückgekehrt war, hat sich in der aktuellen Elf als Rechtsverteidiger etabliert.

In Lotte erhält der 20-jährige Deutsch-Togolese einen Vertrag bis Juni 2023. Er soll dort laut Mitteilung des abstiegsgefährdeten West-Regionalligisten die Qualität auf den vorderen Außenbahnen weiter erhöhen. Demnach hat Trainer Andy Steinmann Traoré bereits über längere Zeit im Auge und bezeichnet ihn durchaus als Wunschkandidaten.

