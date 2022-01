Zu seinem ersten Startelf-Einsatz in einem Ligaspiel kam Ulrich Bapoh und rechtfertigte das Vertrauen des Trainers.

Helmut Kemme

Osnabrück. Er ist ein hochveranlagter Fußballer, doch mehrfach warfen ihn größere und kleinere Verletzungen zurück. Jetzt legte Ulrich Bapoh beim 2:1 gegen den 1. FC Saarbrücken ein überzeugendes Startelf-Comeback in der 3. Liga hin. Wie es dazu kam und was er mit dem VfL Osnabrück noch erreichen möchte, sagt der 22-Jährige in diesem Interview.

Erstmals seit neun Monaten standen Sie in einem Ligaspiel in der Startelf. Haben Sie das als besonderen Moment empfunden? Ja, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe aber versucht, ruhig zu bleiben und mich auf das Spiel zu konzentrieren. Es s