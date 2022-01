Beteiligt an der Osnabrücker Führung: Torschütze Sören Bertram (links) und Vorlagengeber Felix Higl.

Helmut Kemme

Osnabrück. Kurz nach dem Schlusspfiff stand Marc Heider im eigenen Strafraum, reckte beide Arme nach oben und ballte beide Hände zu Fäusten. Es war eine Geste des gewonnenen Kampfes, aber auch der Erleichterung, denn der VfL Osnabrück hatte beim 2:1 gegen den 1. FC Saarbrücken am Ende mächtig gezittert.

Und trotzdem hat es zum ersten Sieg im neuen Jahr gereicht. Zum fünften Heimerfolg in dieser Saison, zum ersten seit dem 3:1 gegen 1860 München Anfang November. Der Fußball-Drittligist kann es also doch noch an der Bremer Brücke. Und zwe