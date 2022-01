Hält den Sieg fest: VfL-Keeper Philipp Kühn.

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Der VfL Osnabrück ist mit einem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken in das Jahr 2022 in der 3. Fußball-Liga gestartet. Wer war der große Rückhalt? Welche Spieler setzten Akzente? Die Profis des VfL in der Einzelkritik:

Mann des Spiels# 22 Philipp Kühn: Wären Fans an der Bremer Brücke zugelassen gewesen, die "Kühn. Kühn, Kühn"-Rufe wären häufiger durch das Stadion geschallt. Bekam sogar Lob vom gegnerischen Trainer Uwe Koschinat und das völlig zu Recht. Wa