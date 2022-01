Einen wegweisenden Sieg feierte der VfL am 26. Januar 2019 gegen den SV Meppen. Das 1:0 im Derby durch einen Treffer des Debütanten Benjamin Girth beflügelte die Mannschaft von Daniel Thioune.

imago/pmk

Osnabrück. Die Winterpause in der 3. Liga ist vorbei: Am Samstag empfängt der VfL Osnabrück den 1. FC Saarbrücken an der Bremer Brücke.

Das erste Spiel eines Jahres ist keins wie jedes andere: Wenn der VfL Osnabrück an diesem Samstag gegen den 1. FC Saarbrücken antritt, lieg wie immer beim Restart nach der Winterpause ein Hauch Neuanfang in der Luft. Die einen beschwören