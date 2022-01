Wie Daniel Scherning den VfL Osnabrück auch in der Rückrunde entwickeln will

Trainer Daniel Scherning (VfL Osnabrück). Foto: osnapix/Titgemeyer Foto: osnapix

osnapix / Titgemeyer

Osnabrück. Corona-Ausfälle, der Leistungsstand der Profis vor dem Auftakt, die Marschroute für die Rückrunde und Grundsätzliches zum Aufbau einer Mannschaft in der 3. Liga: Trainer Daniel Scherning vom VfL Osnabrück gibt Einblicke.

In aller Ausführlichkeit hat Daniel Scherning im Podcast „Brückengeflüster“ jene Einblicke gegeben, der hier in voller Länge abgerufen werden kann. Die wichtigsten Aussagen präsentieren wir an dieser Stelle in Kurzform. Der Trainer des