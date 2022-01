Der Abbruch vor Weihnachten: Aaron Opoku vom VfL Osnabrück (2.v.r.) wurde rassistisch beleidigt, Schiedsrichter Nicolas Winter unterbrach das Spiel. Foto: imago/Team2

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Osnabrück. Der Deutsche Fußball-Bund hat das Wiederholungsspiel des VfL Osnabrück gegen den MSV Duisburg terminiert. Die Partie der 3. Fußball-Liga wird am 2. Februar (Anstoß 19 Uhr) in der Schauinsland-Reisen-Arena nachgeholt.

Die Partie zum Auftakt in die Rückrunde der 3. Liga war am 19. Dezember 2021 wegen eines rassistischen Vorfalls abgebrochen worden. In der 35. Minute wurde Aaron Opoku von der Tribüne aus erheblich rassistisch beleidigt - zu diesem Urt