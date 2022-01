Hat eine neue Aufgabe: Trainer Marco Grote. Foto: imago/foto2press

Martin Ewert / foto2press via www.imago-images.de

Osnabrück. Marco Grote, Trainer des VfL Osnabrück von Juli 2021 bis Februar 2022 in der 2. Bundesliga, hat einen neuen Verein. Der 49-Jährige Fußballlehrer aus Bremen übernimmt einen Klub in Griechenland.

Sein Statusbild in einem Messenger-Programm in den sozialen Medien hat Marco Grote bereits angepasst - im Hintergrund mit einer Mitteilung in griechischer Sprache: Marco Grote ist neuer Trainer beim Erstligisten Apollon Smyrnis, einer der ä