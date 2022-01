Engagiert wie immer: Sebastian Klaas, hier im Zweikampf mit Finn Porath.

Helmut Kemme

Kiel . Eine Woche vor dem Rückrundenstart in der 3. Liga lieferte der VfL Osnabrück eine überzeugende Generalprobe ab und verpasste einen Sieg beim Zweitligisten Holstein Kiel erst in der Schlussphase. Der Ärger über die 2:3-Niederlage nach dem 135minütigen XXL-Testspiel hielt sich in Grenzen, weil die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning eine gute Leistung bot.

"Wenn man den Schlusspfiff nach 90 Minuten zieht, dann haben wir ja gewonnen...", sagte Scherning lächelnd nach dem Ende des XXL-Tests, der sich als ideales Format für eine Generalprobe in einer kurzen Winterpause entpuppte. Der VfL erwisch