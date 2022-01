Letztes Spiel in Kiel: Im Januar 2021 siegte der VfL um David Blacha in der 2. Bundesliga 2:1 (Kiel mit Fin Bartels). Foto: imago/osnapix

osnapix / Titgemeyer via www.imago-images.de

Osnabrück. Es ist die Generalprobe für den Liga-Start – und zwar im XXL-Format: Das Testspiel zwischen Zweitligist Holstein Kiel und Drittligist VfL Osnabrück an diesem Samstag ab 13 Uhr wird über dreimal 45 Minuten ausgetragen.

Darauf haben sich die Clubs am Tag vor der Partie verständigt. Somit kommen die Zuschauer der NOZ-Livestream-Übertragung (heute ab 12.45 Uhr auf noz.de) in den Genuss von 135 Minuten Live-Fußball sowie aller Stimmen der Protagonisten. Am S