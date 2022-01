Offener Brief: VfL Osnabrück zeigt Solidarität mit Corona-Gegendemonstranten

Der VfL positioniert sich in seinem offenen Brief klar. Foto: Kemme

Helmut Kemme

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat sich mit einem offenen Brief mit den Gegendemonstranten solidarisiert, die sich an diesem Samstag der Corona-Demo in der Stadt entgegenstellen wollen. Gewaltfreies Agieren sei dabei zentral.

Am Samstag ist erneut eine Demonstration in Osnabrück gegen die Corona-Maßnahmen geplant. Der VfL Osnabrück stellt sich im offenen Brief ausdrücklich auf die Seite der Gegendemonstranten. Der Verein hoffe, dass sich die Mehrheit der Fans un