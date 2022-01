Ballsicher und technisch stark: Sebastian Klaas wird den VfL Osnabrück spätestens im Juni 2022 verlassen.

imago images/Revierfoto

Osnabrück. War Sebastian Klaas zu halten? Was bedeutet der Verlust dieses Ausnahmetalents für den VfL Osnabrück? Wie wird sich die Ankündigung des Abschieds im Sommer 2022 in den nächsten Monaten auswirken? Harald Pistorius aus dem VfL-Reporter-Team der NOZ beantwortet diese Fragen in einem Kommentar.

Keine gute Nachricht für die Freunde des VfL Osnabrück – aber man musste damit rechnen, dass Sebastian Klaas seinen Verein verlassen würde. Seine Entscheidung ist eine der Folgen des Abstiegs aus der 2. Bundesliga, in der der VfL das Ausnah