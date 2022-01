Bei der Testspiel-Niederlage des VfL Osnabrück am 24. Oktober im Häcker-Wiehenstadion spielte Lukas Kunze (hier im Duell mit Uli Taffertshofer) noch für den SV Rödinghausen.

Osnabrück. In zwei Testspielen innerhalb von drei Tagen will der VfL Osnabrück den Grundstein legen für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte legen. Entsprechend viel erwartet Trainer Daniel Scherning von seinen Spielern in Rödinghausen und am Samstag in Kiel.

„Das sind unsere beiden wichtigsten Einheiten der Vorbereitung“. VfL-Trainer Daniel Scherning betont die Bedeutung der einzigen Testspiele, die seine Mannschaft in der kurzen Winterpause vor dem Auftaktspiel gegen den 1. FC Saarbrücken (Sam