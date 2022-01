Das Testspiel vom VfL Osnabrück bei Holstein Kiel wird im Livestream auf noz.de übertragen. Zuletzt trafen die beiden Klubs am 3. Januar 2020 in der 2. Bundesliga aufeinander. (Archivfoto)

dpa/Axel Heimken

Osnabrück. In Vorbereitung auf den Ligastart nach der Winterpause bestreitet der VfL Osnabrück am Samstag, 8. Januar 2022, ein Testspiel bei Holstein Kiel. Anpfiff ist um 13 Uhr. Auf noz.de wird der Test zwischen Kiel und dem VfL im Livestream übertragen.

Am Samstag, 15. Januar 2022, startet der VfL Osnabrück nach der Winterpause in den Ligaalltag. Zum Auftakt empfangen die Lila-Weißen dann den 1. FC Saarbrücken (Anpfiff 14 Uhr). In der Vorbereitung bestreitet das Team von Cheftrainer Daniel