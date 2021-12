Einst für den VfL Osnabrück (hier gegen Unterhaching) am Ball: Daniel Latkowski. Foto: imago/pmk

imago sportfotodienst

Osnabrück. Der VfL Osnabrück erweitert sein Funktionsteam mit einem Datenanalysten/-Scout: Ex-VfL-Fußballer Daniel Latkowski wird diesen Job ab dem 1.Januar übernehmen.

Latkowski steigt ab dem 1. Januar als Datenanalyst/-scout beim VfL ein. Der einst in der VfL-Jugend gereifte Außenverteidiger schaffte in der Saison 2011/12 (29 Einsätze) den Sprung in den Drittliga-Kader, konnte sich dort jedoch nicht a