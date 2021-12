Im Derby geht es immer heiß her: Hier kämpfen Sven Köhler (VfL, Nr. 6) und Christoph Hemlein (SVM) um den Ball.

imago/Werner Scholz

Osnabrück. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am heutigen Mittwoch die Spieltage 26 bis 28 in der 3. Liga konkret terminiert. Zwei Derbys des VfL Osnabrück finden in dieser Zeit an einem Samstag statt.

Zunächst tritt der VfL Osnabrück am 14. Februar, also einem Montag, ab 19 Uhr bei Viktoria Köln an. Das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning mit 3:0 gewonnen. Bereits fünf Tage später, am Samstag (19. Februar, 14 Uhr),