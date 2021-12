Werten oder wiederholen? So fällt die Entscheidung nach dem Spielabbruch

Reagierte gut und schnell: Schiedsrichter Nicolas Winter (rechts) im Gespräch mit Aaron Opoku und Florian Kleinhansl.

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.de

Osnabrück. Wiederholungsspiel oder Wertung am Grünen Tisch? Und wenn ja, für wen? Nach dem Abbruch des Drittgliga-Fußballspiels zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück ist die Sportgerichtsbarkeit am Zug. So geht es weiter.

Was passiert im nächsten Schritt?Neben dem Sonderbericht von Schiedsrichter Nicolas Winter forderte der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes den VfL Osnabrück und den MSV Duisburg zu einer Stellungnahme auf. Den Vereinen wurde ein