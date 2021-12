Duisburg droht erstmals der Absturz in die Viertklassigkeit

Die Duisburger Tobias Fleckstein (links) und Rolf Feltscher (rechts) nehmen Verls Cyrill Akono in die Zange.

imago/Eibner

Duisburg. Im August ballten die Drittliga-Fußballer des MSV Duisburg in der Kabine an der Bremer Brücke die Fäuste, bejubelten den 1:0-Erfolg beim VfL Osnabrück und verbreiteten das entsprechende Foto umgehend in den sozialen Medien. Mit sechs Punkten aus drei Spielen hatten die Zebras einen ordentlichen Saisonstart hingelegt.

Die Feierlaune ist den Duisburgern mittlerweile gründlich vergangen. Der MSV zittert vor dem Absturz in die Regionalliga. Das Team steht vor dem Rückrundenstart gegen den VfL am Sonntag mit nur 17 Punkten auf dem drittletzten Platz.Nur in O