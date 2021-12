VfL Osnabrück in Magdeburg ohne Kaltschnäuzigkeit und Lucky Punch

Während die FCM-Spieler jubeln, dreht VfL-Torschütze Lukas Kunze enttäuscht ab.

osnapix

Magdeburg. Lob für den VfL von den übertragenden Fernsehsendern. Lob für den VfL vom Drittliga-Spitzenreiter. Doch die Punkte blieben in Magdeburg. 2:1 für den FCM. Die Osnabrücker kassierten per Foulelfmeter das 1:2 in der 90. Minute. Ein Knock-out, den die Mannschaft von Daniel Scherning nicht verdient hatte.

Dementsprechend konnte der VfL-Trainer auch wenig mit den Lobeshymnen für sein Team anfangen: „Das geht mir mittlerweile auf den Sack. Wir haben wieder die Punkte nicht.“ Dabei hatte der VfL den Tabellenführer am Rand einer Niederlage. „D