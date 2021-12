Unzufrieden: VfL-Profi Florian Kleinhansl.

osnapix/Titgemeyer

Magdeburg. Eine bessere Leistung als gegen Freiburg und Havelse, aber dennoch mit 1:2 verloren. Die Osnabrücker hätten beim 1. FC Magdeburg einen Punkt verdient gehabt. Stattdessen gab es die sechste Niederlage. Die Einzelkritik zum Spiel.

Ordentliche Leistung #22 Philipp Kühn: An ihm hat es nicht gelegen, der Keeper zeigte eine starke Leistung und rettete mehrfach in höchster Not. Parierte den Elfmeter von Baris Atik sogar erst, konnte den Nachschuss aber nicht mehr abwehren