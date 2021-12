Ohne Tor und ohne Punkt: Reißt die schwarze Serie des VfL in Magdeburg?

Der Anfang einer schlechten Serie: Der VfL verliert 2001 mit Christian Claaßen, Uwe Brunn und Krysztof Kowalik beim FC Magdeburg um den ehemaligen VfLer Andreas Golombek.

Helmut Kemme

Osnabrück. Die Rolle ist ungewohnt für den VfL Osnabrück in dieser Saison – und vielleicht liegt genau darin ja die große Chance. Als Außenseiter treten die Lila-Weißen an diesem Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Magdeburg an.

„Magdeburg versucht alles fußballerisch zu lösen. Das kommt uns vielleicht ein bisschen entgegen“, sagt Maurice Trapp über den souveränen Spitzenreiter der 3. Liga und führt aus: „Kompakt verteidigen, gut umschalten“ – so laute der Plan de