Verbissener Kampf im Hinspiel: Timo Beermann klärt in dieser Strafraumszene, rechts passt Robert Tesche auf. Foto: Helmut Kemme up-down up-down Gelingt in Essen der sechste Auswärtssieg in Folge? 2500 Fans stärken dem VfL Osnabrück an der Hafenstraße den Rücken Von Harald Pistorius | 13.03.2023, 20:33 Uhr

Mit 2500 lila-weißen Fans im Rücken tritt der VfL Osnabrück an diesem Dienstag im Stadion an der Hafenstraße gegen Rot-Weiss Essen an. Das Ziel: Der sechste Auswärtssieg hintereinander. Das wäre die Einstellung eines Rekordes in der 3. Liga. Und der nächste Schritt in Richtung 2. Bundesliga.