Knapp 8000 Zuschauer sind für das Spiel des VfL gegen Havelse zugelassen.

imago/osnapix

Osnabrück. Der VfL Osnabrück hat den Verkauf von Tickets für das Duell gegen den TSV Havelse (Sonntag, 14 Uhr) nach einer Unterbrechung wieder aufgenommen.

Der VfL wollte zunächst die Ergebnisse der Bund-Länder-Schaltkonferenz am Donnerstag abwarten. Höchstens 15.000 Zuschauer sind nun an den kommenden Spieltagen in den Stadien der Bundesliga zugelassen. Darauf einigten sich Bundesregierung un