Ex-VfL-Torwart Schwäbe: Kindheitstraum geht im Klassiker in Erfüllung

Torwart Marvin Schwäbe jubelt über seinen ersten Ligasieg im Trikot des 1. FC Köln.

Köln. Für Marvin Schwäbe, Ex-Torhüter des VfL Osnabrück, ging am Samstag ein Kindheitstraum in Erfüllung: Das Debüt in der Fußball-Bundesliga, beim 4:1-Sieg mit dem 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach.

Dort zeigte er einen genauso beeindruckenden Auftritt wie einst sein Drittliga-Debüt vor sechseinhalb Jahren – am 25. Juli 2015 im Trikot des VfL Osnabrück beim 0:0 beim FC Erzgebirge Aue.Der hessische Junge aus dem 15 Kilometer von Da